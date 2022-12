Tras archivar investigación, quedo a disposición del CD en política: Zuluaga

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga emitió un comunicado celebrando la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de absolver a su campaña de cualquier tipo de violación a las normas de financiación electoral, por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht.



Según él, con la decisión del CNE “queda confirmado lo que desde el principio se le ha dicho a la ciudadanía: fue una campaña honorable y atenida a la ley”.



“Esta decisión tomada en derecho se debe en buena medida a los buenos oficios del equipo jurídico que me acompaña, y al cual agradezco públicamente: a los doctores Óscar Jiménez Leal, Clímaco Giraldo y Diego Tobón”, agrega el comunicado.



Sin embargo, llama la atención el último párrafo del comunicado, según el cual estaría dispuesto a volver a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018.



“Me pongo a disposición de mi partido, el Centro Democrático, para acompañar su labor política”, finalizó.



Este es el comunicado completo:



1. Recibo con satisfacción y tranquilidad la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de absolver a mi campaña de cualquier violación de las normas de financiación electoral. Queda confirmado lo que desde el principio le he dicho a la ciudadanía: la mía fue una campaña honorable y atenida a la ley.



2. Desde el primer momento, insistí en que mi interés nunca ha sido acogerme a la caducidad de la acción administrativa en relación con este caso. Fui yo mismo quien solicitó ser escuchado en versión libre por el CNE y mi campaña ha colaborado en todo momento en el desarrollo de la investigación. Esta decisión tomada en derecho se debe en buena medida a los buenos oficios del equipo jurídico que me acompaña, y al cual agradezco públicamente: a los doctores Óscar Jiménez Leal, Clímaco Giraldo y Diego Tobón.



3. En los próximos días me notificaré formalmente de la decisión del CNE. Entre tanto, me pongo a disposición de mi partido, el Centro Democrático, para acompañar su labor política.



