Uribe insiste en que Ingreso Solidario llegue a 5 millones de colombianos

El expresidente Álvaro Uribe propuso que los usuarios del subsidio Ingreso Solidario sean cinco millones de colombianos y no tres, como lo son actualmente.

“Estamos insistiendo en que no sean 3 millones de hogares con Ingreso Solidario, sino 5 millones. Que no sean 1.4 millones ancianos apoyados, sino 3 millones, que no sean 332.000 becas de Generación E, sino toda la juventud en la Universidad Pública con gratuidad", escribió el exsenador en un mensaje en el que publicó una entrevista con el medio Troyas Noticias.

Uribe manifestó que es consciente que esos subsidios necesitan dineros, que se podrían buscar en créditos.

“Para buscar ese crédito, expandir esas políticas, a mi juicio se necesita un gran esfuerzo de ahorro”, puntualizó.