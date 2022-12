Uribe y Pastrana no se opusieron a adhesión del liberalismo a campaña de Duque: Gaviria

Este miércoles, tras la reunión de 41 congresistas electos del Partido Liberal, la colectividad votó mayoritariamente en favor de apoyar al candidato a la Presidencia Iván Duque, candidato del Centro Democrático, colectividad dirigida por el expresidente Álvaro Uribe.

Publicidad

El presidente de la colectividad roja, César Gaviria, aseguró que tuvo una cordial y fructífera reunión con el candidato uribista, en la cual Duque le manifestó su disposición de revisar los idearios liberales y acogerse a las decisiones de la Corte en los temas que no estén de acuerdo.

“Sobre el proceso de paz se mantienen las diferencias y acordamos que el escenario para esas discusiones será el Congreso, donde los liberales no acompañaremos nada que vaya en contra del acuerdo y si la diferencia es insalvable pues se tendrán que pronunciar las Cortes sobre las modificaciones que el proponga, él me dijo que acata lo que digan las Cortes. Sobre la propuesta de una sola Corte, él no está en eso, no le interesa y veremos qué propuesta de reforma a la justicia presenta”, indicó Gaviria.

Publicidad

Gaviria aseguró que los expresidentes Uribe y Pastrana no se opusieron a la adhesión del liberalismo a la campaña de Iván Duque.

Publicidad

“Desde que Uribe dejó de ser presidente yo liquidé ese tema, una cosa era hablar desde la oposición y otra cosa que yo fuera a dedicar mi vida a pelear con Uribe y en esta campaña no hemos cruzado una sola ofensa, un solo agravio, así que no tenemos mucho que resolver”, dijo Gaviria.

Dura reacción del hijo de Luis Carlos Galán

Publicidad

El hijo del inmolado líder liberal Luis Carlos Galán aseguró que buscará nuevos caminos tras la decisión del jefe del partido de aliarse con las toldas uribistas.

Publicidad

Al terminar la declaración del expresidente, el hijo del caudillo liberal dijo desde el primer piso del sitio donde se llevó a cabo la reunión, que apoyar a Iván Duque traiciona al liberalismo colombiano.

“Están apoyando al candidato uribista que representa la antítesis de las ideas liberales que durante muchos años se defendieron. El liberalismo en este momento parte decepcionado del Partido Liberal a buscar otros caminos de participación”.

Publicidad

“Buscaremos nuevos caminos, esto no es lo que defendía mi padre, no puedo creer que Gaviria le entregue el partido a Uribe, cuando fuimos chuzados y nos opusimos a su Gobierno durante 8 años, esto no tiene precedente, es una decisión por una victoria cantada que entierra los principios liberales”, agregó el hijo del caudillo liberal asesinado por sicarios del cartel de Medellín hace 30 años.

Publicidad

Vea además: Partido Liberal oficializa apoyo a Iván Duque

Juan Manuel Galán declaró, indignado, que insistirá en revivir el Nuevo Liberalismo, pues la política en el partido “se convirtió en un instrumento de progreso personal sin tener en cuenta los ideales".

Publicidad

No entiendo cómo después del periodo tan duro tuvimos que afrontar como opositores del Gobierno de Uribe firmen esta traición al liberalismo”, señaló.

Publicidad

La bancada liberal se reunirá la próxima semana con Iván Duque para mirar a fondo las diferencias y definir un acuerdo programático.