Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición

Este martes hubo una reunión de los voceros y directores de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical para preparar la cumbre de la oposición, que se hará el próximo 15 de octubre en Bogotá.

“En la reunión preparatoria se acordó abrir un espacio para abordar los riesgos democráticos, con el fin de que la oposición cuente con garantías y se aseguren unas elecciones libres, seguras y transparentes”, señala un comunicado de los dos partidos.

Foto: Centro Democrático

En esta reunión preparatoria también se definió que a la cumbre serán invitados expertos y organizaciones para escuchar sus versiones sobre los diferentes temas de coyuntura.

“Durante la cumbre parlamentaria se desarrollará una agenda que incluirá la participación de expertos y organizaciones, además de establecer propuestas conjuntas para reconstruir a Colombia, así como fijar una postura frente a las reformas inconvenientes impulsadas por el Gobierno, tales como la tributaria, la ley de sometimiento y la reforma a la salud”, agregan los partidos en el comunicado.