En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mineros en Segovia
Vía la Llano
Petro en la ONU
B King y Regio Clown

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición

Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición

En el encuentro entre voceros de Cambio Radical y Centro Democrático se confirmó que la cumbre de oposición será el próximo 15 de octubre en Bogotá.

Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición
Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición
Foto: suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Este martes hubo una reunión de los voceros y directores de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical para preparar la cumbre de la oposición, que se hará el próximo 15 de octubre en Bogotá.

“En la reunión preparatoria se acordó abrir un espacio para abordar los riesgos democráticos, con el fin de que la oposición cuente con garantías y se aseguren unas elecciones libres, seguras y transparentes”, señala un comunicado de los dos partidos.

Centro Democrático hará encuesta para luego adelantar consulta con otros sectores
Foto: Centro Democrático

En esta reunión preparatoria también se definió que a la cumbre serán invitados expertos y organizaciones para escuchar sus versiones sobre los diferentes temas de coyuntura.

“Durante la cumbre parlamentaria se desarrollará una agenda que incluirá la participación de expertos y organizaciones, además de establecer propuestas conjuntas para reconstruir a Colombia, así como fijar una postura frente a las reformas inconvenientes impulsadas por el Gobierno, tales como la tributaria, la ley de sometimiento y la reforma a la salud”, agregan los partidos en el comunicado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cambio Radical

Centro Democrático

Oposición

Publicidad

Publicidad

Publicidad