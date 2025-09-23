Cumbre de la oposición: director del Centro Democrático reveló de qué hablarán

El Centro Democrático y Cambio Radical se preparan para la cumbre parlamentaria de oposición este 15 de octubre. Aunque no contará con la presencia del expresidente Álvaro Uribe ni Germán Vargas Lleras, el encuentro ha sido calificado por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, como una instancia crucial para los partidos que se han opuesto de manera "clara" y "coherente" al actual Gobierno.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, confirmó que su partido se declaró en oposición desde el 7 de agosto de 2022, seguido posteriormente por Cambio Radical. Respecto a esta administración, Vallejo fue enfático.

“Somos partidos de oposición que hemos sido claros, coherentes y nos hemos opuesto a este Gobierno con el que no coincidimos en su gran mayoría de las tesis ni en la forma en que administra y gobierna este país”, recalcó.



Los tres frentes esenciales de la agenda

El foco de esta cumbre parlamentaria está dividido en tres grandes áreas de trabajo, buscando establecer "unos temas mínimos" de acuerdo entre las dos bancadas.

Explicó que el primer frente de discusión abordará "temas coyunturales", incluyendo la situación de seguridad, la política exterior y el espinoso asunto de las garantías electorales. El segundo grupo de temas se centrará en la "agenda legislativa," revisando la reforma a la salud, el presupuesto nacional y los temas tributarios.



Finalmente, el tercer frente se dedica a las "propuestas" concretas para la Nación. Vallejo destacó la urgencia de estas soluciones, mencionando que es urgente “plantearle” al país cómo se va a reconstruir a Colombia.

En este marco, se buscarán acuerdos sobre cómo reconstruir el sistema de salud, enfrentar la visión de seguridad que vive el país y abordar el déficit fiscal, el cual considera "una amenaza a la estabilidad económica de Colombia".

También se discutirá el futuro del sector minero energético, catalogado como "absolutamente fundamental para la recuperación económica del país".



El candidato presidencial del Centro Democrático

A pesar de que los temas electorales específicos, como las coaliciones o la mecánica electoral, son considerados "demasiado prematuros" para esta reunión, el director Vallejo enfatizó la necesidad de una gran "unidad democrática".

El Centro Democrático hizo un llamado reconociendo la "necesidad de una unidad democrática de base social y popular que reconstruya Colombia". Vallejo insistió en que el pueblo colombiano está exigiendo a la clase política una "amplia unidad democrática para enfrentar el Gobierno comunista en este momento".

Este momento, según el director, no admite vanidades o egos, sino que requiere "humildad para reconocer errores, grandeza para deponer cualquier interés personal y unidad”.

Respecto a la selección de su propio aspirante presidencial, Vallejo garantizó que el Centro Democrático tendrá un candidato. La selección se realizará mediante una encuesta internacional, aunque la fecha exacta aún no está definida, se espera que ocurra entre diciembre y la primera o segunda semana de enero.