Cambio Radical denuncia a Ana María Castañeda por votar en elección de magistrado a la Corte

El Partido Cambio Radical denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora de esa colectividad Ana María Castañeda por haber votado en la elección de magistrado a la Corte Constitucional, el pasado miércoles 3 de septiembre.

"El partido Cambio Radical presentó denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Ana María Castañeda por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal", señalan desde Cambio Radical.

El partido señala que Castañeda había sido sancionada ya que se ausentó de la sesión del Senado en la que había votado la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. Además, poco tiempo antes de la votación se había dejado sin efecto la medida cautelar que le permitía votar a Castañeda.

Ana María Castañeda, de Cambio Radical X: @SenadoGovCo

“Pese a lo anterior, y estando vigente dicha resolución, la senadora Ana María Castañeda intervino y votó en la elección de magistrado para la Corte Constitucional, incurriendo en una actuación que, según Cambio Radical, vulnera el ordenamiento jurídico y constituye faltas penales graves”, señala Cambio Radical.

Es importante recordar que, durante la sesión en la que se eligió el magistrado de la Corte Constitucional, el presidente del Senado, Lidio García, señaló que cada congresista debía hacerse responsable de su voto si esto le acarreaba alguna consecuencia, teniendo en cuenta la polémica que había especialmente sobre Ana María Castañeda y Temistocles Ortega, los dos congresistas de Cambio Radical sancionados por el partido.