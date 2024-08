Xavier Vendrell ha asistido a eventos oficiales presentándose como asesor del presidente

En la entrevista que concedió el empresario Xavier Vendrell a Mañanas BLU, uno de los puntos de su defensa es que él no cuenta hoy con contratos con el Estado y que sus recursos son producto de su trabajo asesorando a una fundación destinada a promover el campo y la reforma agraria.

“Tengo mi trabajo en una fundación que se llama Campo Digno, dedicada a promover la actividad agroalimentaria. No soy una persona millonaria, soy un trabajador que vive de su sueldo. Es un montaje [...] No soy funcionario, ni tengo contratos con el Estado. He sido contratista, tuve un contrato durante nueve meses, por el que cobré 45 millones de pesos”, sostuvo Vendrell.

Sin embargo, Vendrell sí había participado en eventos en representación del Gobierno. Uno de ellos fue el pasado 23 de febrero, en Yopal (Casanare), en la cumbre de Gobernadores de la región de la Orinoquía convocada por el gobernador Cesar Ortiz Zorro. Allí Vendrell fue presentado como asesor de la presidencia; e incluso presentó un saludo por parte del primer mandatario.

Reunión con Xavier Vendrell, Alto Consejero de la Presidencia de la República, sobre el sector agrario.

El desarrollo sostenible del sector agrario es esencial para mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad en el municipio.

“Un cálido y sentido saludo de parte del presidente de la República, saludando esta iniciativa, especialmente al gobernador Zorro, por organizar y liderar esta unión de departamentos para impulsar una región de la trascendencia que tiene para Colombia [...] Desde nuestro gobierno le hemos llamado la paz total y esta solo se consigue de una forma, la cual es que todo el mundo tenga cómo ganarse la vida dignamente y que todo el mundo tenga comida para él, para ellos y sus familias”, se escuchó en un video difundido en las redes sociales de la Gobernación.

Pero Vendrell también sostuvo a lo largo de este año varios encuentros con el alcalde de Pasto (Nariño), Nicolás Toro, el alcalde de Valledupar (Cesar), Ernesto Orozco, y visitando la mina de Coscuez, en Boyacá. En todos estos encuentros siempre estuvo acompañado de Andrés Gamero, una persona cercana a Vendrell y al movimiento Activistas del Cambio, y a quien también presentan en las publicaciones como asesor presidencial.

Alcalde @NicolasToro2023 recibió la visita del Viceministro del Interior, Gustavo García y Asesores de Presidencia, Xavier Vendrell y Andrés Gamero Martínez.



En el encuentro se socializaron proyectos e iniciativas de impacto que beneficiarán a los habitantes del municipio.