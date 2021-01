"Ya no estamos en la confrontación, el nombre Farc refleja el conflicto": Timochenko

El jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño Echeverri conocido como Timochenko, habló en Mañanas BLU sobre la propuesta de cambiarle el nombre a la colectividad. La decisión se tomará en una asamblea que sesionará este fin de semana.

"Ya no estamos en la confrontación, el nombre Farc refleja el conflicto", sostuvo.

El dirigente político explicó las razones que le llevaron, en el nacimiento del partido, a proponer que se cambiara el nombre.

"En el Congreso fundacional yo lo llevé, no como una iniciativa mía, sino de las redes. La gente comenzó a plantearme que no fuéramos a asumir el mismo nombre. Ellos tenían argumentos y me convencieron. Por eso llevé la propuesta", dijo Timochenko.

"La propuesta no tuvo aceptación de la mayoría y se convino dejar el nombre de Farc. Ahora se está demostrando que se tenía razón, que era necesario cambiar el nombre. Ahora no va como iniciativa mía, sino de toda la dirección. Esperamos que la asamblea, máxima dirección donde están los delegados de toda la militancia del partido, recoja esa propuesta y se apruebe un nombre que represente el sentir del partido", añadió.

Timochenko habló de las condiciones que desembocaron en que se hubiese adoptado nombre de Farc para el movimiento político, sobre la que en ese entonces ejercía una clara influencia alias 'Iván Márquez', que volvió a las armas.

"Era un nombre que nos interpretaba en medio del conflicto. Cambiarlo de un día para otro no era fácil. La mayoría dijo que no se cambiaba", afirmó.

"No quiero dar nombres (de quien lideraba mayorías). Me queda muy difícil responder por ellos", agregó.

Escuche a Rodrigo Londoño en entrevista con Mañanas BLU: