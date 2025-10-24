¿EE.UU. atacará a Venezuela?: Recap - programa completo del 24 de octubre de 2025

Actualizado: 24 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 24 de octubre:
- El Gobierno de EE.UU. incluyó al presidente Gustavo Petro a la Lista Clinton.
- Crece la tensión entre Venezuela y Estados Unidos por la presencia militar en el Caribe.
- El presidente Petro estuvo en la Plaza de Bolívar hablando sobre sanciones de Estados Unidos.
- Andrés Carne de Res reabrió sus establecimientos tras sanciones de la SIC.
- La Selección Colombia Femenina arrancó con pie derecho su camino en la Liga Femenina de Naciones.