Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente

¿EE.UU. atacará a Venezuela?: Recap - programa completo del 24 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 24 de octubre:

  • El Gobierno de EE.UU. incluyó al presidente Gustavo Petro a la Lista Clinton.
  • Crece la tensión entre Venezuela y Estados Unidos por la presencia militar en el Caribe.
  • El presidente Petro estuvo en la Plaza de Bolívar hablando sobre sanciones de Estados Unidos.
  • Andrés Carne de Res reabrió sus establecimientos tras sanciones de la SIC.
  • La Selección Colombia Femenina arrancó con pie derecho su camino en la Liga Femenina de Naciones.

