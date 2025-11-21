Lluvias colapsan Bogotá: Recap - programa completo del 24 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 24 de noviembre:
- Algunas familias denuncian indiferencia de Gustavo Petro ante presos colombianos en Venezuela. Al respecto, Viky Latorre, esposa de Martín Rincón, habló sobre lo que ha vivido su pareja.
- El presidente Gustavo Petro desafía a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos: “Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo”.
- Nuevo colapso en la movilidad de Bogotá por las fuertes lluvias que generaron inundaciones y varios árboles caídos.
- El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, dice que hablará con Nicolás Maduro en un futuro cercano.
- Juan Carlos Suárez, primer capturado por homicidio de Jaime Esteban Moreno, busca un preacuerdo con la Fiscalía.
- Informe especial sobre la verdadera historia de Francisco Franco: su muerte, historia, silencios, crisis y últimos días.