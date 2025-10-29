Reunión Trump - Xi Jinping: Recap - programa completo del 29 de octubre de 2025

Actualizado: 29 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 29 de octubre:
- María José Pizarro renunció a encabezar la lista del Pacto Histórico en el Senado del 2026. La senadora aseguró que trabajará por el Frente Amplio y la constituyente.
- El presidente Donald Trump anunció que ordenó reiniciar pruebas de armas nucleares de Estados Unidos, minutos antes de reunirse cara a cara con su par chino, Xi Jinping, para buscar una tregua comercial.
- La Fiscalía reveló que alias 'El Viejo' infiltró una reunión política de Miguel Uribe antes del atentado en Bogotá. Según la información, ocurrió en marzo.
- Nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico dejó cuatro muertos, según confirmó el Pentágono. Estados Unidos mostró el video del momento cuando impactan la nave.
- Se conoció que el avión presidencial tuvo problemas para cargar combustible en Madrid.
- Río de Janeiro sigue contando a sus muertos luego de operación policial contra las drogas y la delincuencia. El presidente de Brasil se pronunció.
- Capturaron a presunto implicado en el atentado contra la escuela General Francisco de Paula Santander. El operativo en el que fue capturado alias ‘Junior’ se realizó en el municipio de Isnos, al sur del Huila.
- Luego de casi dos décadas, la icónica abejita de Conavi volverá al sistema financiero. Según reveló Valora Analitik, Bancolombia decidió revivir la marca que fue sinónimo de ahorro y cercanía con usuarios.