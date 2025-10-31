En vivo
¿Se unirán Fajardo y Uribe? Recap - programa completo del 31 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu
Recap Blu
Redacción BLU Radio
31 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 31 de octubre:

  • Ingrid Betancourt dijo que “Fajardo habla mucho con Uribe” y que espera que el exalcalde de Medellín “se defina” frente al panorama político actual de cara a las elecciones presidenciales del 2026.
  • Recapturan a Emilio Tapia en Barranquilla para que pague su condena por el caso de Centros Poblados.
  • La tasa de interés del Banco de la República en noviembre seguirá en 9.25 %.
  • El Consejo de Seguridad de la ONU eliminó el acompañamiento a las sanciones de la JEP tras una votación. Petro criticó a Estados Unidos.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que ya tenga establecidos objetivos para atacar instalaciones militares en Venezuela.
  • Este fin de semana no se jugará la liga colombiana, pero sí las semifinales ida de la Copa BetPlay.

