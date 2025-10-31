¿Se unirán Fajardo y Uribe? Recap - programa completo del 31 de octubre de 2025

Actualizado: 31 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 31 de octubre:
- Ingrid Betancourt dijo que “Fajardo habla mucho con Uribe” y que espera que el exalcalde de Medellín “se defina” frente al panorama político actual de cara a las elecciones presidenciales del 2026.
- Recapturan a Emilio Tapia en Barranquilla para que pague su condena por el caso de Centros Poblados.
- La tasa de interés del Banco de la República en noviembre seguirá en 9.25 %.
- El Consejo de Seguridad de la ONU eliminó el acompañamiento a las sanciones de la JEP tras una votación. Petro criticó a Estados Unidos.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que ya tenga establecidos objetivos para atacar instalaciones militares en Venezuela.
- Este fin de semana no se jugará la liga colombiana, pero sí las semifinales ida de la Copa BetPlay.