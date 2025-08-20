A la cárcel hombre que confesó que le pagaron por atacar con químicos a mujer en Antioquia

Fue el 8 de julio de 2024 cuando los habitantes en el barrio El Salado en Envigado, Antioquia, quedaron atónitos con lo que sufrió una mujer, de 37 años, cuando fue atacada con ácido por parte de un hombre, que, incluso, grabó el crimen.

"Nosotros accionar con las diferentes estrategias que tenemos también, primero la que fue afectada y segundo, si hay otra persona que es la que realmente están buscando para afectarla pues hay que protegerla y accionar y realizar todo un protocolo con las autoridades para poder brindarle toda la seguridad", indicó en su momento el general Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana.

Por este hecho, en su momento, fueron capturados tres hombres como los principales sospechosos del caso y es que, según confesó el autor de este crimen, Juan José Restrepo Rivera, le pagaron la suma de 700.000 pesos para atacarla, pero que se habría equivocado de víctima.

Policía Metropolitana

“Al momento de su captura, el hoy condenado manifestó a las autoridades que por el ataque le habían pagado la suma de $700.000 y entregó la ubicación de los otros dos procesados, quienes también fueron detenidos cuando lo esperaban en un taxi a pocas cuadras del lugar”, indicaron desde la Fiscalía.

Ahora, más de un año después, la Fiscalía General de la Nación condenó a Restrepo Rivera a 14 años de prisión por este crimen y deberán pagar una multa de 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cabe recordar que el autor del ataque al momento de su captura entregó la ubicación de los otros dos procesados, quienes lo esperaban a pocas cuadras en un taxi.

“De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el químico utilizado le generó a la mujer una incapacidad definitiva de 60 días y le dejó secuelas de carácter permanente en varias partes del cuerpo”, explicaron en un comunicado.