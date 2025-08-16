Capturan tres integrantes de 'El Tren del Llano' con circular roja de Interpol en Envigado

En un operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en Envigado, se logró la captura de tres hombres pertenecientes a 'El Tren del Llano', una peligrosa estructura encargada de homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones al sector ganadero y agrícola en Venezuela.

Según el reporte entregado por las autoridades en este municipio del Valle de Aburrá, las personas que fueron sorprendidas delinquiendo en Antioquia son Cesar Jesús Tovar Matos, alias 'Tutu', Yorma Alexander Avilez Arma, alias 'Mingui' y Dakensa Naguanagua Cisneros, alias 'Nagú'.

Estas personas, mandos medios de la organización criminal, tenían como objetivo el tráfico de armas y por ello habían llegado hasta territorio colombiano de manera irregular, para hacer contactos con estructuras delincuenciales con injerencia en el Valle de Aburrá y empezar a negociar con armamento.

"Estos ciudadanos, requeridos con notificación roja de Interpol por delitos como asociación ilícita, terrorismo y tráfico ilícito de armas de guerra, estaban dedicados al tráfico de armas y cumplían funciones como mandos medios de esta organización, responsables de homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones", aseguró sobre este caso el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Las autoridades lograron determinar que los tres delincuentes de origen venezolano habían salido de su país para evadir a la justicia, que los buscaba por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y tráfico ilícito de armas de guerra. Además, se logró determinar que en el operativo se incautaron más de 2.200 dólares y 3 celulares.

Finalmente, hay que mencionar que no es la primera situación relacionada con organizaciones delincuenciales de origen venezolano que se reportan en el Valle de Aburrá, ya que semanas atrás fue asesinado en Medellín uno de los cabecilla del 'Tren de Aragua'.