A un día para terminar diciembre Antioquia ya reporta 107 quemados por pólvora

Las autoridades en Antioquia continúan adelantando la campaña “Soy Antipólvora” pues el departamento sigue liderando la lista de lesionados en el país, con más de un centenar de casos, pero además históricamente las celebraciones de Año Nuevo le aportan una buena cantidad al consolidado: 24 casos se registraron entre el 31 de diciembre de 2023 y el primero de enero de 2024, 12 de ellos menores de edad.

A esa fecha, el departamento acumuló 117 lesionados con pirotecnia, por lo que desde la Gobernación de Antioquia insisten en que el camino es el autocuidado, además de la protección a los menores de edad, que por ejemplo fueron el 41.8% de los afectados.

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramirez, indicó que desde el ente departamental buscan crear estrategias para los siguientes tres años, en los que también buscan trabajar con las parroquias para que no usen pólvora en las fiestas patronales, además de los equipos de fútbol y sus barras, para que no se use pirotecnia.

"Somos una población alegre, los cambios culturales demoran más de 5 años, pero sí aspiramos comenzar y que en estos tres años empecemos a ver la transformación", destacó la funcionaria.

Los dos casos más recientes se reportaron en Medellín donde una mujer de 35 años sufrió laceración, contusión y quemaduras de segundo grado en cuello, mano y miembro superior por voladores, mientras que en el municipio de Entrerríos, un hombre de 25 años tuvo quemaduras de segundo grado en la mano por manipulación de totes.

El año pasado en Antioquia se registraron 150 casos de personas quemadas con pólvora, de las cuales 87 ocurrieron en el Valle de Aburrá y 57 de ellas fueron en Medellín.

Publicidad

Este año, las autoridades departamentales mantendrán la vigilancia intensificada a casos de lesiones por pólvora hasta el 12 de enero.

Según el Instituto Nacional de Salud, entre el 31 de diciembre de 2023 y el 1° de enero de 2024 se registraron 539 lesionados con pólvora en el país.