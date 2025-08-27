Abatieron en Risaralda a alias ‘Colonia’ del Clan del Golfo, uno de los más buscados de Antioquia

En el marco de una operación de la Policía Nacional contra el multicrimen y el Clan del Golfo, fue abatido Elmer José Fuentes Muñoz, alias ‘Colonia’, considerado uno de los delincuentes más buscados del departamento de Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Colonia’ había sido designado por el Clan del Golfo para liderar la expansión de esta estructura criminal desde el Chocó hacia el Eje Cafetero. Su historial delictivo superaba los 20 años y registraba siete procesos investigativos en curso.

Entre los delitos que se le atribuían figuran la activación de artefactos explosivos en abril y mayo de este año en Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), hechos en los que falleció un uniformado y resultaron heridos otros tres. Además, recientemente fue señalado como responsable del homicidio de dos ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda).

En el operativo, además de alias ‘Colonia’, fueron abatidos otros dos integrantes del Clan del Golfo. La acción dejó como resultado la incautación de dos fusiles y una pistola.

El mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, destacó en su cuenta de X que este golpe “representa un paso contundente en la estrategia para frenar la expansión del Clan del Golfo hacia el Eje Cafetero y fortalecer la seguridad en Antioquia y Risaralda”.

Vale la pena recordar que por alias 'Colonia', la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos, luego de publicar un cartel con los más buscados en medio de ataques a la Policía. En dicha pieza también figuraba alias Cedral (abatido también este mes), alias 'Perdido' y 'Román'.