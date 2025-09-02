Abriaquí, municipio de Antioquia donde hace más de 3.000 días no hay un homicidio

A pesar de la crisis de seguridad en Antioquia, en el Occidente del departamento está la excepción: Abriaquí, el municipio donde no hay un homicidio hace 3.087 días. Desde el 2022 no se tiene reportes de hurtos ni a comercios ni a viviendas.

En medio de homicidios, ataques armados, desplazamientos y confinamientos en gran parte del departamento de Antioquia, hay un municipio en el Occidente en donde, aunque pareciera raro, se respira tranquilidad y paz entre sus pobladores. Hablamos de Abriaquí donde se tiene una cifra que impresiona en medio de la crisis de orden público que en menos de una semana, por ejemplo, cobró la vida de 14 uniformados de la Policía y el Ejército.

Según los reportes que tiene la Gobernación de Antioquia, la última muerte violenta que ocurrió en Abriaquí fue el 19 marzo de 2017, es decir, han pasado 101 meses, 441 semanas y 3.087 días desde que la violencia arrebató una vida en esta localidad vecina de Santa Fe de Antioquia, Frontino, Cañasgordas y demás.

El director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, indicó que a pesar del correr de los años, en esta Abriaquí siempre ha primado el trabajo del sector público con la Fuerza Pública.

“El último asesinato que ocurrió en este municipio fue el 19 de marzo de 2017. Eh, fue una persona que conocieron en su época como Centauro y que era una una persona muy conflictiva. El éxito de este municipio es claramente aplicar el trinomio de la seguridad, población, administración municipal y fuerza pública”, dijo

Sin embargo, no son solo los cientos de días sin asesinatos en Abriaquí, ya que desde la Administración Departamental indicaron que delitos como la extorsión o el hurto también se han convertido en una situación anormal entre los cerca de 3.000 habitantes que tiene el municipio del Occidente antioqueño.

Lesmes fue enfático en asegurar que ya se cumplen un par de años desde que se registraron delitos de alto impacto que en otras localidades son el pan de cada día.

“Los últimos datos que tenemos fue un hurto a comercios en el 2022, hurto a residencias eh dos casos en el 2022 y eso es todo lo que se tiene en el municipio. No se presentan hurto a motocicletas, a vehículos, a ganado. No hay lesiones personales”, agregó.

Desde Abriaquí y otras autoridades departamentales esperan seguir con la senda de paz que lo hace, quizás, uno de los municipios más pacíficos del país con una tasa de homicidios de 0 en los últimos siete años.