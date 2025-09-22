Accidente de bus en la vía Medellín - costa Caribe dejó 10 heridos: el conductor falleció

Autoridades de movilidad investigan un aparatoso accidente de tránsito registrado en las últimas horas en vías del norte del Valle de Aburrá y que involucra a un bus de servicios especiales procedente del departamento de Córdoba.

Según la información preliminar entregada por la Seccional de Tránsito en el departamento, la emergencia se registró en el sector conocido como Los Blanqueados, sobre el kilómetro 30+600 de la vía a la costa Caribe, jurisdicción del municipio de Barbosa.

Al parecer el vehículo en el que se transportaban 40 personas desde el municipio de San Antero tuvo fallas mecánicas y provocó el siniestro en el que falleció su conductor identificado como Edwar Silva y otros 10 pasajeros resultaron lesionados.

Organismos de emergencia atendieron la novedad vial y por su gravedad trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

