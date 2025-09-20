Fiscalía modificó imputación contra el señalado asesino de niño de 4 años en Medellín

Tras el fallecimiento el pasado 16 de septiembre del niño Nairkel Aldrain Botía Manrique, quien luchaba por su vida en el Hospital General de Medellín tras la brutal golpiza que le habría propinado su padrastro en el barrio Castilla, las autoridades realizaron modificaciones al proceso judicial que afrontaba el señalado responsable identificado como alias de ‘Lámpara’.

Según reveló hace pocas horas la Fiscalía, el hombre de 28 años de edad, tras su captura había sido imputado por los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

Sin embargo, con el fallecimiento del menor de 4 años de edad, el ente acusador modificó dicha imputación y ahora ‘Lámpara’ deberá responder por delito de homicidio agravado consumado.

Alias 'Lámpara' Foto: redes sociales

De acuerdo con la información obtenida por la Policía judicial, el hombre sometía a un ciclo de violencia al menor de edad y a su compañera sentimental, algo que incluso fue confirmado por el alcalde Federico Gutiérrez.



"La madre argumenta que este tipo la amenazaba y le ponía un revolver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor, y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor", indicó el mandatario.

La agresión contra el menor de edad se habría registrado porque al parecer el padrastro se disgustó al ver que el niño no estaba dormido. La víctima fue despojada de su pantalón y recibió varios golpes con un machete y a pesar de que su mamá intentó intervenir fue insultada y amenazada con arma cortopunzante.

Según el Código Penal, alias ‘Lámpara’, quien no aceptó los cargos, al ser hallado responsable por la nueva conducta ya imputada podría recibir una pena de entre 30 y 40 años de prisión.