Adjudican contrato para obras del Parque Primavera norte en Medellín por $216.000 millones

El Distrito de Medellín ya adjudicó obras para la construcción del Parque Primavera Norte por más de 216.000 millones de pesos. Siete empresas representadas en tres proponentes hicieron parte de la licitación pública.

Como uno de los pasos clave para el proceso de transformación de la zona norte de Medellín, la administración distrital anunció quién será el encargado de la construcción del Parque Primavera Norte, uno de los proyectos estratégicos dentro del actual Plan de Desarrollo.

De la licitación pública en la que participaron siete empresas en tres proponentes, el seleccionado fue El Consorcio Parque Primavera, que lo integran las firmas Conintel S. A. y Luis Alberto Arango Arredondo.

La figura tendrá a su disposición recursos por más de 216.000 millones de pesos para ejecutar en un año y medio obras de urbanismo, un equipamiento cultural denominado ReCreo, un edificio técnico, módulos comerciales y las intervenciones de estabilización en el costado del río hasta el límite de la estación Acevedo del Metro.

Al respecto Emiro Valdes, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU: "Debe estar iniciando actividades en el sitio a finales de este mes, como lo anunció nuestro alcalde. Tendremos también garantizados los recursos para la intervención de las etapas siguientes en donde irá Buen Comienzo, la nueva cancha Villatina y algunas adecuaciones adicionales que nos permitirán tener un espacio público de las mejores condiciones”, indicó.

Parque Primavera Norte. Foto: Alcaldía de Medellín.

El Parque Primavera Norte contará con 70.000 metros cuadrados de espacio para el disfrute de un millón de habitantes de comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre y Robledo.

Luego de la adjudicación de las obras, avanzan los trámites legales relacionados con el contrato y la elaboración de un plan para el manejo de la movilidad en la zona mientras se ejecuta la construcción.