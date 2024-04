Alcaldía de Medellín firma acuerdo con Airbnb para prevenir la explotación sexual de menores de edad

Desde el sector turístico y comercial también se han vinculado a los esfuerzos de las autoridades en Medellín para trabajar en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Por eso, en las últimas horas se anunció la firma de un acuerdo de cooperación entre la Alcaldía de la capital antioqueña y la plataforma Airbnb para prevenir este tipo de delitos. Se trata de una de las aplicaciones más famosas en el mundo en la oferta de alojamientos y que por esto tienen un contacto frecuente con personas que visitan la ciudad por diferentes motivos.

El alcalde Federico Gutiérrez reiteró que con la firma de este acuerdo se fortalece la idea de rechazar un turismo que venga a explotar sexualente a las mujeres o a menores de edad y a consumir drogas

"No toleramos a aquellos que vienen acá a temas como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, condenamos a eso. No queremos ese turismo que venga a ver a nuestras mujeres como una mercancía o que vengan acá al tema de drogas, no queremos ese turismo", declaró el mandatario.

Publicidad

Entre los compromisos alcanzados por las partes está la posibilidad de trabajar conjuntamente para la capacitación de anfitriones, quienes sean capaces de comunicar sobre aquello que no está permitido hacer en la ciudad.

También, que la plataforma de alojamiento trabaje articuladamente con diferentes entidades y sea capaz de brindar tanto información a la administración distrital sobre gustos e intereses de los visitantes, así como aquellos datos que sirvan para avanzar en investigaciones judiciales.

Publicidad

De igual manera, que con la aplicación pueda trabajarse en campañas que promuevan un turismo responsable y a Medellín como un destino ideal para vivir en familia. El mandatario de la capital antioqueña destacó que con esto se va construir un modelo que servirá a todo el mundo.

"Yo quisiera destacar que lo que estamos construyendo con todos los actores desde Medellín es un modelo que vamos a poner a disposición de todas las ciudades del mundo para que se luche contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", indicó Gutiérrez.

A iniciativas en contra de la explotación sexual ya se han sumado también otras entidades como el ICBF, quien en días pasados resaltó que promoverá campañas en aeropuertos internacionales para sensibilizar acerca de delitos que atentan contra menores de edad.