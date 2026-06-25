Alcaldía de Medellín habilitó canales para donaciones a afectados por terremotos en Venezuela

En medio de la tragedia que viven miles de personas tras los terremotos en Venezuela, la Alcaldía de Medellín anunció la activación de tres canales oficiales para donar dinero para los damnificados, así como la activación de una ruta de acompañamiento psicosocial para la población venezolana residente en la ciudad.

Los recursos puedan ser donados a través de la Corporación Presentes, en su página https://presentes.co/dona/ o en la cuenta corriente de Davienda de la Cruz Roja Colombiana, misma que se puede ver en la cuenta de X del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, o la cuenta de BLU Antioquia.

Otra de las opciones es por medio de www.cruzrojacolombiana.org, allí como en las otras opciones mencionadas las personas pueden donar dinero que servirá como apoyo para miles de venezolanos afectados por la catástrofe ocurrida recientemente.

Gutierrez fue enfático al asegurar que la capital de Antioquia tiene equipos y tecnología dispuesta para ayudar a los afectados por los terremotos en el vecino país.



"Desde Medellín le decimos al pueblo venezolano que no están solos, extendemos nuestra mano de solidaridad al pueblo venezolano. La solidaridad no conoce fronteras, y hoy reiteramos nuestra total disposición para apoyar en lo que sea necesario. Solidaridad total", indicó el mandatario.

Por su parte, habrá atención psicosocial a través del Centro Intégrate, ubicado en el barrio Prado, donde las personas migrantes podrán acceder a orientación, contención emocional y acompañamiento especializado si se han visto afectadas por la situación que atraviesan sus familiares.

Hay que recordar que actualmente, cerca de 243.600 ciudadanos venezolanos residen en Medellín, por lo que se espera que muchos de ellos se acercan a la oferta institucional del Distrito para tener una visión profesional y poder afrontar los difíciles momentos que vive su país.