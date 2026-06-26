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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta por el hallazgo de un cadáver envuelto en una bolsa en Bello, Antioquia

Alerta por el hallazgo de un cadáver envuelto en una bolsa en Bello, Antioquia

Las autoridades avanzan en la identificación de la víctima, con base en sus características.

Levantamiento de cadáver.jpg
Levantamiento de cadáver.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

En menos de una semana hallan otro cadáver dentro de una bolsa en el norte del Valle de Aburrá, en esta ocasión el descubrimiento fue en la vía que de Bello conduce a San Félix. Las autoridades avanzan en la identificación de la víctima, con base en sus características.

El cadáver fue encontrado por una mujer que realizaba su caminata habitual diaria. Luego de informar a las autoridades, agentes de la Policía Nacional al hacer las pesquisas confirmaron que era el cuerpo de un hombre muerto que estaba dentro de un costal y envuelto en varias cobijas.

Una vez los agentes de la Policía Nacional reportaron el hallazgo del cadáver, acudieron al lugar personal del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el sitio y realizaron la inspección y establecieron que se trataba de un hombre, que por algunos rasgos que se observaron se presume tendría entre 20 y 25 años.

Así mismo, en las indagaciones con personas del sector, los agentes de la Policía Nacional y el personal del CTI de la Fiscalía no descartan que el abandono del cadáver se hizo en horas de la madrugada cuando la vía registra un bajo flujo vehicular.

Entre las hipótesis que contemplan los investigadores no se descarta que el crimen estuviera relacionado con ajuste de cuentas de grupos criminales. El cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para labores forenses establecer la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

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