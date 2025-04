Antioquia supera las 13.000 dosis contra la fiebre amarilla: estos son los puntos de vacunación

Aunque en Antioquia no se registran casos de fiebre amarilla desde 1997, con la declaratoria del Gobierno nacional de la emergencia económica y sanitaria , el departamento ha comenzado a reforzar la vacunación contra la enfermedad, especialmente en municipios de las subregiones que limitan con ciudades en las que ya se han registrado casos de contagio.

En ese sentido, y aunque el departamento ya supera las 13.000 dosis de vacuna aplicadas con corte al pasado mes de febrero, autoridades de salud han habilitado puntos de vacunación en Medellín y otras dos subregiones: Oriente y Bajo Cauca, para continuar con el suministro del biológico.

Vacuna contra la fiebre amarilla en Medellín

En Medellín, por ejemplo, los ciudadanos pueden acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla en tres puntos: la Terminal del Norte, la Terminal del Sur y el Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad, con atención continúa entre las 8:00 de la mañana y la 4:00 de la tarde. Adicionalmente, resaltan desde la Secretaria de Salud departamental, la capital antioqueña cuenta con 78 puntos de vacunación institucional.

Vacunas contra la fiebre amarilla en Antioquia

Mientras tanto, en la subregión del Urabá, la vacunación estará focalizada, en el municipio de Turbo, en la terminal terrestre, terminal marítima Brisas del Mar, terminal marítima del Wuafe, sector La Playa y la ESE Hospital Francisco Valderrama.

Sumado a eso, en Necoclí las personas podrán ser vacunadas contra la fiebre amarilla en la salida marítima (de 3:30 a 5:30 de la mañana y 3:30 a 5:30 de la tarde) y en la terminal de transporte entre 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Por otra parte, en el Oriente, la vacuna está disponible en el municipio de Rionegro en el Hospital San Juan de Dios sede Gilberto Mejía Mejía y el aeropuerto José María Córdova, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

"En nuestro Departamento no tenemos, hasta ahora, ningún caso de fiebre amarilla. Envío un mensaje de tranquilidad, pero hay que estar vigilantes y tomar todas las precauciones. En especial, a vacunarse la población entre 1 año y 59 años", señaló el gobernador Andrés Julián Rendón.

Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio son las subregiones en las que la Gobernación de Antioquia ha intensificado la vacunación, teniendo en cuenta que limitan con otros departamentos que tienen casos de fiebre amarilla. En el resto del departamento, cabe resaltar, la vacuna está disponible en las IPS.

“En Antioquia desde 1997 no se presenta un caso positivo de Fiebre Amarilla, entonces hay que generar un parte de tranquilidad para la comunidad en general para que estén tranquilos. Esto no significa no vacunarse”, destacó, por su parte, la subsecretaria de Salud Pública de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?

Los síntomas principales de la fiebre amarilla son: fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas y vómito, además de una coloración amarilla en ojos y piel. Mientras tanto, en casos más graves puede presentarse ictericia y sangrado, por lo que ante cualquier sospecha las autoridades de salud recomiendan acudir al centro de salud más cercano.