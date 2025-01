Antioquia tiene a la presidenta más longeva y al más joven de un concejo municipal

Rosalba Aranzazu Guzmán, de 68 años, y Miguel Ángel Bedoya, de 19 años, acaban de marcar historia, pues se han convertido en los nuevos presidentes municipales de Sonsón y Marinilla, respectivamente.

Miguel, quien cursa quinto semestre de derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, se describe como un joven dinámico, estudioso y sobre todo un líder para las juventudes, pues su corta edad no fue impedimento para que, desde muy pequeño, al igual que su padre, quien fue concejal de Marinilla en dos periodos y su abuelo, quien fue concejal de Rionegro , trazara su camino en la política.

"Desde los 14 años escribía columnas para diferentes medios de comunicación, para diferentes periódicos. Tuve la fortuna de ser personero estudiantil, de liderar varios procesos juveniles, entonces se nos presenta la posibilidad de estrenar al Consejo y sin duda la aprovechamos", explicó el presidente.

El camino para llegar a la presidencia del Concejo Municipal no fue fácil, pues tuvo que convencer a un pueblo conservador de qué edad no era límite para las grandes aspiraciones y el cambio que sus ideas marcaran en el pueblo, por eso, cuando apenas cumplió los 18 años, empezó su campaña política por todo el municipio, contando los planes y proyectos que tenía para el municipio, logrando así, no solo ganarse el corazón de los marinillos, sino también la presidencia del concejo municipal.

"En un primer momento, la campaña no fue fácil. Marinilla es un municipio que aún conserva ese espíritu conservador, entonces que un joven de 18 años salga a recorrer los barrios y veredas para solicitar un voto de confianza, pues digamos que no es fácil, pero considero que la gente actuó en consonancia a esa necesidad de renovación constante, de nuevos personajes, de nuevos liderazgos, nuevos aires y nuevas ideas", expresó el joven.

"Entonces considero que no puedo decir que fue fácil o que nos confiamos, pero que tuvimos una muy buena acogida por parte de la ciudadanía a lo que fueron nuestras propuestas, nuestra iniciativa y por supuesto nuestras intenciones respecto al desarrollo local", completó.

Por otro lado, pero a unas más de dos horas de carretera, se encuentra Rosalba Aranzazu Guzmán, quien se posesionó como la presidenta del concejo municipal de Sonsón, la mujer quien porta las banderas del Partido de la U, se convirtió en la más longeva en ocupar este cargo.

En su posesión, la nueva presidenta expresó su agradecimiento a Dios y a sus compañeros, y resaltó que dará lo mejor de ella por el progreso del municipio, pues se describió como la capitán de un barco que dirigirá con esfuerzo y determinación para que no naufrague.

"Estoy dispuesta a jugármela por el todo para dar lo mejor de mí. ¿Qué tal que un barco no tuviera un capitán que lo timonee? Muy seguramente este naufragaría en altamar. Entonces, eso es lo que hace solamente un presidente, dirigir y orientar", explicó la presidenta.

"Así es que invito a toda la Administración Municipal, en cabeza del doctor Juan Diego Zuluaga, nuestro secretario de Gobierno, el doctor Álex, aquí presente, a todo su equipo para que trabajemos de la mano por el municipio de Sonsón, en bien de toda la comunidad sonsoneña y, sobre todo, buscando el progreso de Sonsón , digamos, en todas sus obras, llámese infraestructura, educación, salud, vivienda. Yo sé que vamos a ser un buen equipo", finalizó Aranzazu.

Ambos nuevos presidentes han dejado en claro que liderarán con la batuta del cambio y el progreso, y que sus nuevos cargos estarán marcados por ideas frescas, coherentes y sobre todo dirigidas hacia el bienestar de sus comunidades.