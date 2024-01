Asciende a 38 el número de víctimas de la emergencia en Chocó

A una mujer y un hombre corresponden los dos cuerpos que fueron recuperados hacia las 10:20 de la mañana de este lunes, 15 de enero. Se trataría de la esposa de un patrullero de la Policía y el otro cuerpo es el del familiar de la mujer que era dueña de la vivienda que fue sepultada por la montaña y que sigue atrapada bajo tierra luego de la emergencia en la vía Medellín , Quibdó (Chocó).

El alcalde de ese municipio, Jaime Arturo Herrera, aseguró que aunque agotado por lo poco que han dormido estos días, mantienen la esperanza y el compromiso con las familias de las 5 personas que continúan desaparecidas.

"No descansamos hasta que no encontremos hasta la última persona, es el compromiso del gobierno nacional, departamental y municipal, que nosotros estamos comprometidos con población chocoana, no descansamos, no hemos descansado un segundo, un minuto antes de encontrar el resto de la gente", manifestó el alcalde del Carmen de Atrato sobre las labores de rescate de las que participan más de 200 personas participan de las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Le puede interesar: