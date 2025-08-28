Asesinaron a ganadero en un parqueadero cerca de La Alpujarra en Medellín

Momentos de temor se vivieron pasado el mediodía de este jueves en el Centro de Medellín, luego de un ataque sicarial que alertó a la ciudadanía y dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en un parqueadero público del sector.

Los hechos ocurrieron en la carrera 52 con calle 42, cerca al Centro Administrativo La Alpujarra, donde un hombre identificado como Juan José Marín Saldarriaga, de 62 años de edad, fue abordado por su victimario quien le propinó varios impactos con arma de fuego en la espalda y la cabeza cuando Marín estaba pagando el valor del parqueadero de una camioneta que tenía en el lugar.

Según la información de las autoridades, tras los disparos el sicario huyó en una motocicleta de alto cilindraje de color naranja conducida por un sujeto de buzo negro y sudadera gris. Se presume que otra moto y un vehículo particular de color blanco también estarían involucrados en el hecho.

"Información preliminar que tenemos es que es un señor que se dedicaba a la ganadería, que minutos antes estaba en una reunión, estamos verificando en qué lugar y con quién estaba reunidos y que posteriormente esa reunión habría salido hacia el sitio donde guardó su vehículo, un parqueadero, pues, para para subirse a su vehículo", dijo el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Información suministrada por testigos refirieron que minutos antes Marín Saldarriaga había llegado con un amigo a las oficinas de la Dian para realizar unos trámites, luego se tomaron un café cerca y posteriormente llegaron hasta el parqueadero para sacar el vehículo.

Autoridades ya adelantan con apoyo de cámaras de seguridad el seguimiento de los vehículos para lograr la ubicación y captura de los responsables de este hecho violento que se convierte en el número 42 registrado en la comuna 10 La Candelaria.