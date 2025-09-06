Así se correrá la Maratón Medellín: 27.000 personas participarán en cuatro distancias

Las calles están listas para una nueva versión de la Maratón de Medellín que se correrá este 6 de septiembre en los 5K y el 7 de septiembre se harán los 10K, 21K y 42K. Por ejemplo para la competición de este sábado se tendrá la presencia de cerca de 4.000 personas que iniciarán y terminarán su recorrido en Parques del Río.

El recorrido de los 10K se realizará entre el Parque de los Pies Descalzos y la Universidad Eafit, de 8:30 a. m. a 11:00 a. m., mientras que la a media maratón de 21K se correrá entre Parques del Río y el puente de la 4 sur, con horarios diferenciados depende de la modalidad.

Sin embargo, la atención estará en la maratón completa de 42K que se extenderá de 5:30 a. m. a 11:30 a. m., con salida desde Parques del Río y recorrido hasta la calle 18C Sur, en límites con Envigado, lo que provocará que la ciclovía de la avenida El Poblado se suspenda.

María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, explicó que el evento deportivo no solo es una tradición para los 'runners', sino que traerá grandes réditos económicos para la ciudad.

"El evento deportivo genera una derrama económica que supera los 57.000 millones de pesos, gracias a la participación de 27.000 personas. Además, genera 2.500 empleos directos e indirectos", destacó la funcionaria.

Hay que recordar que los 21K y 42K cuentan con la medición y certificación de World Athletics, y que la maratón tiene la aprobación de la Federación Colombiana de Atletismo y será clasificatoria para la Maratón de Boston del próximo año. Por su parte, hay que mencionar que la Maratón de Medellín también se alinea con el Día Internacional del Aire Limpio que impulsa las Naciones Unidas.

Por último, el Metro de Medellín anunció que para facilitar el transporte de muchos de los corredores se tendrá un horario especial en las Líneas A, B y T que prestarán sus servicios desde las 4:30 a. m. este 7 de septiembre.