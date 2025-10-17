Bloqueos en Urabá generan pérdidas diarias de $300 millones al transporte intermunicipal

Bloqueos en Urabá generan pérdidas diarias de 300 millones de pesos al transporte intermunicipal. Aunque la Alcaldía de Mutatá manifestó que hay avances y que los vehículos pasarán de manera intermitente, siguen las afectaciones a las comunidades de la zona.

Los bloqueos en las vía nacional que conecta el Urabá antioqueño con Medellín están ocasionando graves afectaciones al transporte intermunicipal, según informó la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia (ATPA).

Su presidente, Juan Pablo Acosta, señaló que las pérdidas económicas diarias del sector alcanzan los 300 millones de pesos y que miles de usuarios de bajos recursos se han visto perjudicados.

De acuerdo con Acosta, la interrupción de las vías, que ya completa tres días, ha limitado seriamente la movilidad entre una de las subregiones más importantes del departamento.



Ante los bloqueos entre Mutatá y Dabeiba, a la altura del resguardo Jaikerazabi, las empresas han tenido que recurrir a rutas alternas como Medellín–Yarumal–Caucasia–Montería o Medellín–Segovia–Remedios–Caucasia–Montería.

Estos desvíos aumentan los costos operativos por consumo adicional de combustible y tiempos de recorrido más largos, lo que ha obligado en algunos casos a ajustar el precio de los tiquetes.

“Movilizamos a las personas normalmente estratos uno, dos y tres, unas afectaciones muy grandes porque muchas de las personas de de Urabá vienen a Medellín a a citas médicas, a temas de trabajo o turismo, afectan eh ostensiblemente la movilización de personas entre una subregión tan importante como la que es eh el el Uraba antioqueño”, aseveró.

Frente a cómo van las negociaciones con los indígenas que están en la protesta, Juan Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de Mutatá manifestó que los manifestantes permitirán paso humanitario para por ejemplo ambulancias o personas que requieran atención urgente, mientras que la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Transporte han acompañado los diálogos, pues las peticiones van dirigidas a la Gobernación del Chocó.

“Otro de los compromisos que se adquirió por parte de la administración municipal con la minga y el acompañamiento de la defensoría del pueblo es que se permite el paso intermitente de vehículos para evitar la aglomeración. Queremos resaltar que las peticiones que realizan los líderes de la minga indígena están dirigidas al gobierno Nacional y a la gobernación del Chocó”, reveló.

Finalmente, los transportadores pidieron al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, que se garanticen las condiciones necesarias que permitan la libre movilidad en las carreteras del departamento.

El gremio insiste en que, aunque la protesta es un derecho fundamental, también lo es el derecho al libre desplazamiento, el cual consideran está siendo vulnerado por la actual situación.