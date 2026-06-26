Bomberos de Medellín que apoyarán labores de rescate no han podido entrar a Venezuela

El grupo del cuerpo de Bomberos de Medellín que se desplazó este viernes a Venezuela para labores de salvamento aún no sabe si podrá cumplir con la misión en el vecino país, ya que llevan varias horas en una sala en un aeropuerto de Caracas sin autorización para hacer las tareas de rescate.

A través de un trino, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que a los bomberos de Medellín no los habían dejado entrar a Venezuela.

“El pueblo venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las “autoridades” de Venezuela no los dejan ingresar. Y el gobierno colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente”, señaló Gutiérrez en su cuenta de X.

La razón por la que los bomberos de Medellín llevan varias horas en un aeropuerto de Caracas es porque no contaría con el aval del Gobierno Nacional.



A través de un comunicado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advierte que toda misión colombiana de búsqueda y rescate en Venezuela debe primero coordinarse a través del Gobierno Nacional.

“El envío de equipos colombianos de búsqueda y rescate para atender la emergencia en Venezuela debe realizarse exclusivamente bajo la coordinación del Gobierno nacional, a través de la UNGRD, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Venezolano. Como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), la UNGRD representa al Estado colombiano ante los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria y mantiene la coordinación permanente con las autoridades venezolanas para atender los requerimientos de apoyo”, dice el comunicado.

La UNGRD en el comunicado también resalta que el envío de grupos de manera independiente, sin coordinación entre gobiernos, puede generar dificultades en la organización de la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y limitaciones para su incorporación a las operaciones oficiales de búsqueda y rescate.

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Así, mientras se resuelve esta situación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, los bomberos de Medellín siguen en una sala en un aeropuerto de Caracas.