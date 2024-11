Bomberos Voluntarios de Turbo, Antioquia, en cese de actividades por recursos atrasados

El Cuerpo Bombero del Distrito Voluntario de Turbo se encuentra en cese de actividades desde el 15 de noviembre, esto, según los integrantes, debido a un atraso de aproximadamente 50 millones de pesos que presuntamente se les adeuda a las 15 unidades que forman parte del cuerpo de bomberos.

Los bomberos voluntarios manifiestan que ya van a ser cerca de tres meses sin recibir los recursos adeudados, y expresan que la situación se ha vuelto crítica, pues según los integrantes, muchas unidades han optado por recurrir al rebusque con otros trabajos, debido a que la situación económica en sus hogares se ha agudizado. Blu Radio consultó con Éfer Silva Torres, teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito de Turbo, quien mencionó que además de estos recursos, presuntamente, las unidades no cuentan con seguridad social y tampoco con salud.

"No tenemos seguridad social, no tenemos salud, no tenemos riesgos laborales. Entonces es muy peligroso salir a trabajar. La situación económica de las unidades es bastante crítica. Tenemos unidades que prefirieron no entrar en esas actividades y salir a rebuscarse a la calle y no venirse a la institución porque no ven ninguna esperanza de recursos", indicó el bombero.

El teniente además mencionó que la problemática al parecer, no radicaría solo en pagar los recursos atrasados, sino también en la consolidación de un contrato que les permita mayores ingresos para mejorar la infraestructura de la sede de bomberos, que según estos tiene el techo en un estado de gran deterioro.

Publicidad

"Nosotros tenemos proyectado arreglar nuestra sede, al menos el techo del hangar, que está dañado, cuando llueve se moja más adentro que afuera. Tenemos vehículos fuera de servicio porque no tenemos con qué arreglarlos. El casco urbano tiene barrios donde los carros grandes que tenemos no entran por el tema de las mareas, que son terrenos blandos, y la única máquina que entraba está mala", explicó el teniente.

El bombero manifestó que, a pesar de que desde la Alcaldía hubo un acercamiento donde se les indicó que se les resolvería el tema del desembolso de los recursos presuntamente adeudados, hasta el momento no se ha solventado dicha situación. El funcionario además realizó una petición a la Alcaldía, y le solicitó una solución pronta, pues según Éfer, hay compañeros que están a punto de ser desalojados porque ya deben cerca de tres meses de arriendo y hay casas donde ya los servicios públicos fueron cortados.

Publicidad

Blu Radio se comunicó con el Alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, sin embargo hasta el momento no ha recibido la respuesta o versión sobre dicha situación.