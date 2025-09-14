Campesino resultó herido por mina antipersonal en zona rural de Peque, Antioquia

Un grave accidente por la activación de una mina antipersonal se registró en las últimas horas en el municipio de Peque, Antioquia.

El hecho ocurrió en la vereda La Candelaria, ubicada a una hora y media del casco urbano, cuando un habitante de la zona sufrió serias lesiones al pisar un artefacto explosivo mientras realizaba labores cotidianas en el campo.

La víctima fue identificada como David Alexander Higuita David, de 38 años, quien se dirigía a revisar unos animales de pastoreo ubicados a unos 500 metros de su residencia, momento en el que ocurrió la explosión.

El impacto le causó la amputación de la pierna izquierda, por lo que aunque fue trasladado de inmediato por sus familiares al hospital San Francisco de Peque, debido a la gravedad de la lesión tuvo que ser remitido posteriormente a un centro asistencial en Medellín, para recibir atención especializada.

El hecho ha generado preocupación entre las comunidades campesinas del municipio, que manifestaron temor por la posible existencia de más minas en los alrededores, lo que pondría en riesgo a la población que depende de actividades agrícolas y ganaderas para su sustento.

Organizaciones sociales como Corpades advirtieron que este incidente pone en evidencia la persistencia de artefactos explosivos en zonas rurales de Antioquia, considerados un legado del conflicto armado que aún afecta a los habitantes de regiones apartadas. “Los habitantes de la región exigen una investigación exhaustiva y la intervención inmediata de equipos especializados para el desminado humanitario”, indicó la ONG.

Hasta el momento, las autoridades locales han confirmado la verificación del caso, pero no se ha emitido un reporte oficial sobre la presencia de minas en el área, ni sobre eventuales acciones de desminado.