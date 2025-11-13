Captan a dos hombres que se enfrentaron a machetazos en plena vía de Antioquia

La intolerancia sigue siendo protagonista en las calles de Colombia. En el último mes, se han registrado varios hechos de violencia entre ciudadanos por diferencias menores, reflejando un preocupante incremento de agresiones en espacios públicos.

El más reciente episodio ocurrió en la variante de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia, donde un conductor de bus y un vendedor ambulante se enfrentaron a machetazos en plena vía pública. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo quedó en video

En las imágenes se observa a los dos hombres empuñando machetes mientras se lanzan golpes en medio de la carretera. El conductor, vestido con una camiseta blanca sin mangas y pantalón negro, se enfrenta a un vendedor ambulante que lleva pantalón azul y sombrero. Ambos se mueven con evidente nerviosismo mientras varias personas observan la escena.

Hacia el final del video, se escuchan voces de personas que intentan detener la riña, gritando “¡ya, hombre, ya!”, mientras un tercer sujeto, con camiseta roja, interviene para separar a los involucrados.



#INTOLERANCIA. En la variante de Sta Rosa de Osos (Antioquia) se presentó riña con machetes entre el conductor de un bus de transporte público de la ruta Yarumal/Medellín y un vendedor ambulante. Se desconocen las causas que desataron la trifulca que por fortuna no dejó heridos. pic.twitter.com/r5edpMbdrI — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 13, 2025

De acuerdo con medios locales, el altercado ocurrió en la vía que conecta Yumural con Medellín. Aunque se desconocen las causas que originaron la pelea, las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos.

El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los usuarios dejaron comentarios como: “Nuevo deporte nacional: esgrima con machete”, “Se nota que es la primera vez que cogen un machete” y “Cada día se pierde más la tolerancia”.