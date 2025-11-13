En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video muestra el momento en que tiburón ataca a surfista y lo arrastra bajo el agua

Video muestra el momento en que tiburón ataca a surfista y lo arrastra bajo el agua

Un surfista de 61 años sobrevivió al ataque de un tiburón que lo arrastró bajo el agua; el impactante momento fue grabado en video y se volvió viral en redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad