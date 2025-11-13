Video muestra el momento en que tiburón ataca a surfista y lo arrastra bajo el agua

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el instante en que un surfista es sorprendido por un tiburón y arrastrado violentamente bajo el agua, en medio del asombro de quienes observaban desde la orilla.

Las imágenes, grabadas por un testigo, rápidamente se hicieron virales y han generado conmoción entre los aficionados a los deportes acuáticos por la fuerza del ataque y la suerte que tuvo el deportista al salir con vida.

El hecho ocurrió el pasado 10 de noviembre, alrededor de las 5:45 de la tarde, en la playa de Prevelly, en Australia Occidental. La víctima fue identificada como Andy McDonald, un experimentado surfista de 61 años que practicaba windsurf, una modalidad que combina el uso de una tabla y una vela para desplazarse impulsado por el viento.

Según relató, todo transcurría con normalidad cuando sintió un golpe repentino y devastador.



“Todo iba muy bien y, de repente, ¡pum! Algo me golpeó con una fuerza enorme, como si me atropellara un tren de carga”, contó McDonald al medio The West Australian. El deportista explicó que fue lanzado al aire y luego sumergido junto con su equipo, sin entender de inmediato qué estaba ocurriendo. Cuando se dio cuenta de que se trataba de un tiburón, comenzó a golpearlo y patearlo desesperadamente para liberarse.

Este es el video:

A windsurfer has described the moment when he was knocked off his board in a shark attack in Western Australia.



Andy McDonald said he thought he was ‘gone for’ and that he ‘punched it and wrestled with it’ to get away. pic.twitter.com/3cZhEKBsoW — Channel 4 News (@Channel4News) November 12, 2025

“Me arrastró hacia abajo con todo, la tabla y las cuerdas. Pensé que era mi final”, recordó. Después de varios segundos de tensión, el tiburón se alejó y desapareció en las profundidades. McDonald logró salir a la superficie y nadar hasta la orilla sin lesiones graves, aunque su tabla terminó con una profunda marca de mordida.

Así quedó la tabla de surf de hombre atacado por tiburón. Foto: Redes sociales

Pese al susto, el surfista aseguró que no dejará su pasión por el mar. “Volveré al agua. Mañana mismo saldré otra vez”, afirmó.

Las autoridades locales emitieron una alerta por presencia de tiburones y expertos analizan restos de ADN en la tabla para identificar la especie que protagonizó el ataque. El video continúa dando la vuelta al mundo como una impactante muestra de la impredecible fuerza de la naturaleza.