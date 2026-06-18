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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a alias 'Cachaco', señalado de comandar la expansión del Clan del Golfo en Antioquia

Capturan a alias 'Cachaco', señalado de comandar la expansión del Clan del Golfo en Antioquia

El hombre también sería el responsable de homicidios y extorsiones en varios regiones.

Clan del Golfo (1).jpg
Clan del Golfo, referencia.
Foto: AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de un hombre conocido con los alias de 'Cachaco' o 'El Cojo', señalado de ser presunto cabecilla del Clan del Golfo en los municipios de Maceo y Yalí, en el Nordeste antioqueño.

El capturado era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, y durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense como parte de las investigaciones en curso.

Según los elementos recopilados por los investigadores, alias 'Cachaco' tendría una trayectoria criminal cercana a los diez años dentro de la organización ilegal. Además, sería responsable de coordinar actividades relacionadas con la expansión territorial de la estructura.

El coronel Ferley Puerto, comandante (e) de la Policía Antioquia, destacó la captura del delincuente e indicó que alias 'Cachaco' también estaría tras el control de corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes y otras acciones ilícitas en la región.

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"Asimismo, es señalado de participar presuntamente en la coordinación de cobros extorsivos, el tráfico ilegal de armas de fuego y la ejecución de homicidios selectivos en jurisdicción del municipio de Maceo y Yalí, conductas que venían afectando la seguridad y la convivencia de esta subregión del departamento", expresó el uniformado.

Dentro del proceso investigativo se estableció que el presunto cabecilla habría utilizado como fachada una vinculación laboral con la empresa de acueducto de Maceo. Desde esa posición, al parecer, obtenía información relacionada con movimientos de la Fuerza Pública para favorecer los intereses de la organización criminal.

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