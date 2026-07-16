Capturan a mujer en Medellín por lanzar un perro desde un cuarto piso y causarle la muerte

Las autoridades capturaron a mujer en una unidad residencial del corregimiento San Antonio de Prado por el delito de maltrato animal, en aplicación de la Ley Ángel. Al llegar al lugar, agentes de la Policía establecieron que, presuntamente, en medio del conflicto familiar, la mujer lanzó desde un cuarto piso al perro de su madre y le causó la muerte.

El procedimiento se activó, luego de que la línea de emergencias 123 recibiera el reporte de una riña entre la mujer agresora y su madre.

“En medio de una discusión familiar, una mujer habría lanzado desde un cuarto piso el perro de su madre, causándole lamentablemente la muerte. En el mismo hecho, también habría lanzado un gato que gracias a la rápida reacción de los vecinos fue rescatado y recibió atención veterinaria”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

La oportuna reacción de las autoridades permitió controlar la situación y materializar la captura en flagrancia. La propietaria del perro interpuso la respectiva denuncia por estos hechos.



“La mujer ya fue capturada por el presunto delito de maltrato animal en aplicación de la Ley Ángel y deberá responder entonces ante la justicia. No vamos a tolerar ninguna forma de violencia contra los animales. Quien maltrate o quien atente contra su vida tendrá que asumir las consecuencias”, recalcó el secretario Villa.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de maltrato animal, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Entre tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer plenamente lo ocurrido y hacer seguimiento a la evolución del estado de salud del gato rescatado.