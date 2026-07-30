Capturan a un tercer implicado en la desaparición del ingeniero Andrés Peláez en Antioquia

Capturan a un tercer implicado en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Mientras otros dos señalados miembros de ‘El Mesa’ ya están en la cárcel, el proceso judicial avanza y sigue sin conocerse el paradero del profesional que trabajaba para Hidroituango.

Recientemente se sumaron más capturas por la desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes el 4 de abril de 2022. Se trata de Willinton Ortiz Muñoz, quien será llevado ante un juez de control de garantías este viernes 31 de julio para las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento.

En el último mes también fueron capturados y enviados a la cárcel, mientras avanza el proceso judicial, alias 'El Paisa' y ‘300’, un cabecilla de segundo nivel del grupo delincuencial El Mesa, señalado de conducir el vehículo donde se lo llevaron.

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Miguel Ángel del Río Malo, abogado de la familia, señaló que la verdad está cerca, como lo ha pedido la madre de la víctima, Claudia Yepes, quien día a día contabiliza en sus redes sociales cuánto hace que no sabe del paradero de su hijo: a la fecha, 1.578 días.

"Las teorías apuntan a un secuestro extorsivo, precisamente, con relación a su actividad profesional. Un joven que tenía un futuro por delante, una persona que buscaba trabajar por su comunidad y por su familia. Para nosotros es infame lo que ocurrió, y llegaremos hasta establecer dónde se encuentra Andrés Camilo y darle a su familia su ciego" señaló.

En medio de las audiencias del caso, el fiscal reveló que ‘Minguerra’ o '300' iba conduciendo el vehículo en el que se llevaron al ingeniero, pero no fue el único detalle: también que en esa misma camioneta llevaba víveres para guerrilleros en el Norte de Antioquia.

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El fiscal indicó que en total están implicados cinco personas, es decir, que fuera de los procesados están alias 'Juan Puntas', 'Willy' y 'El Cabo'. El ente investigador indicó que el día de los hechos Peláez salió del hotel donde se hospedaba para dirigirse a desayunar cuando, presuntamente, fue intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo.

"Sujetos con los alias de 'El Paisa', 'Minguerra' o '300', 'Juan Puntas', 'Willy' y 'El Cabo', quienes después de golpearlo, lo suben en contra de su voluntad a un vehículo que era conducido por alias '300'. Luego, ese mismo día, observó al ingeniero en compañía de Alias 'El Paisa' y Alias 'El Willy' cuando iban con dirección hacia la parte rural de ese municipio, y desde ese momento de esta retención y hasta la fecha de hoy se desconoce el paradero del ingeniero" señaló.

Las pesquisas permitieron establecer que posteriormente fue llevado a una vivienda, donde fue visto con lesiones en el rostro y amarrado de las manos. Más tarde habría sido trasladado en otro automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, no se conoce su paradero.