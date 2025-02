Libre presunto responsable de desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Recientes decisiones judiciales continúan sumiendo cada vez más en la incertidumbre el caso de la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, sobre quien no se conoce su paradero desde el pasado 4 de abril de 2022 cuando fue visto por última vez en zona urbana del municipio de San Andrés de Cuerquia.

Recientemente se conoció que un juez de control de garantías de la ciudad de Medellín decidió dejar en libertad a Juan Fernando Tapias Guzmán, alias ‘Juancito’, quien había sido vinculado a la investigación por ser una de las últimas personas con quien se vio en cámaras de seguridad al profesional de ahora 29 años que trabajaba como contratista para EPM en esta zona del Norte de Antioquia .

Tapias Guzmán, capturado a inicios de marzo de 2023 y a quien se le atribuía el delito de desaparición forzada, quedó en libertad por vencimiento de términos, una situación que sigue dejando la investigación sin indicios claros sobre lo que pudo haber ocurrido, como lo admitió a inicios de 2025 la madre de Andrés Camilo, Claudia Yepes.

"Realmente no tenemos claridad, estamos como al principio, no tenemos nada claro, seguimos en lo mismo. Yo por lo menos no tengo una hipótesis real, clara y precisa de qué fue lo que pasó con Andrés Camilo", manifestó su madre.

Por el mismo caso, en septiembre de 2022 un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra José Fernando Chavarría Ramírez, alias ‘Huevito’, presunto integrante de la banda El Mesa y que hasta ahora sigue sin aceptar su responsabilidad en la desaparición de Peláez Yepes.