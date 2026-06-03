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Capturan en Medellín a 'Capo', estadounidense buscado por tráfico internacional de armas

El hombre se encondía en la capital de Antioquia, intentando evadir a las autoridades.

Capturan en Medellín a 'Capo', estadounidense buscado por tráfico internacional de armas.jpg
Capturan en Medellín a 'Capo', estadounidense buscado por tráfico internacional de armas.
Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Las autoridades capturaron en Medellín a Jesús Cristóbal Morena, un ciudadano estadounidense conocido como alias 'Capo', quien era buscado por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico internacional de armas de fuego.

La detención se realizó en el barrio Laureles en donde se hizo efectiva una orden de captura con fines de extradición emitida por autoridades judiciales estadounidenses. Las investigaciones señalan que estaría involucrado en el envío ilegal de armas desde Estados Unidos hacia Colombia utilizando encomiendas internacionales.

La operación fue desarrollada por unidades de la Dirección de Antinarcóticos y de Inteligencia Policial, que adelantaron labores de seguimiento e investigación para ubicar al señalado delincuente, quien permanecía oculto en la capital antioqueña mientras intentaba evadir a la justicia de su país.

"A través de una fachada, porque el tipo posaba como un productor comercial, y a través de unas supuestas encomiendas, lo que terminaba siendo era trayendo armas desde los Estados Unidos aquí a Medellín para luego comercializarlas", aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

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Según las autoridades, alias 'Capo' presuntamente utilizaba la fachada de productor musical para encubrir sus actividades ilícitas y facilitar la comercialización de armamento. Además, es considerado un actor delincuencial individual vinculado al tráfico de armas con destino al territorio colombiano.

Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso de extradición y coordinar su comparecencia ante las autoridades judiciales estadounidenses.

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