Capturaron a 21 personas por labores de minería ilegal en área ecológica de Caucasia, Antioquia

La Décima Primera Brigada del Ejército Nacional informó que en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y los Carabineros de la Policía Nacional se logró la captura de 21 personas por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

El operativo se realizó en el río Cauca, en el sector El Ferry, hasta donde llegaron los uniformados y lograron incautar una draga brasilera, un planchón metálico tipo draga de dos boyas, una retroexcavadora, un retrocargador, tres motores y una motobomba, elementos avaluados en más de 3.000 millones de pesos.

Según informó el Ejército Nacional, los 21 capturados y la maquinaria incautada fueron dejados de inmediato a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales por el daño de esta área ecológica protegida por su importancia en el ecosistema de esta subregión de Antioquia.

Por su parte, la Fuerza Pública indicó que va a continuar desplegando operaciones militares en el Bajo Cauca antioqueño para realizar un control sobre la zona e impedir que estas actividades ilegales se sigan apoderando de las riberas del río Cauca.

Finalmente, el Ejército Nacional explicó que adelanta acciones contundentes y certeras de manera permanente en la subregión antioqueña para poder contrarrestar los delitos que causen perjuicios al medio ambiente y contribuir a la conservación de los recursos naturales.