Capturaron a hombre que abusó sexualmente de su hija de 3 años en Anorí, Antioquia

La menor de edad fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Capturado por abusar a su hija de Antioquia.jpg
Capturado por abusar de su hija en Anorí, Antioquia.
Foto: Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:35 p. m.

En un hecho denunciado por las autoridades en el Nordeste antioqueño, la Policía Nacional capturó a un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en el municipio de Anorí.

Según la información conocida de manera preliminar, el hombre habría accedido carnalmente a su hija en varias oportunidades hasta que en el entorno familiar se dieron cuenta de la situación que fue denunciada de manera inmediata.

El coronel Luis Muñoz, comandante (e) de la Policía Antioquia, expresó su rechazo sobre este hecho que ha ocasionado consternación en el departamento.

"La captura de este sujeto, donde la víctima era una menor de tres años de edad, y gracias al trabajo coordinado con los investigadores, se pudo garantizar la liberación inmediata de la menor", aseguró el uniformado.

La Policía reconoció que la Seccional de Investigación Criminal SIJIN logró la captura por orden judicial del ciudadano de nacionalidad venezolana, requerido por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

La investigación pudo garantizar la liberación inmediata de la menor de cualquier riesgo, brindándole atención integral a través de los canales de protección de la infancia, mientras que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

