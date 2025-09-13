Capturaron en Bello, Antioquia, a alias 'El Flaco' uno de los más buscados por extorsión y secuestro

En un operativo realizado entre la Policía Nacional, la Seccional de Inteligencia y el Ejército Nacional se logró la captura de Yonatan David Velásquez Genes, alias 'El Flaco', cabecilla financiero de 'Los del Bajo' y uno de los hombres más buscados en Antioquia por los delitos de extorsión y secuestro.

La información entregada por las autoridades indica que alias 'El Flaco' sería el responsable de recaudar aproximadamente 100 millones de pesos al mes en municipios como Caucasia y El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

El coronel Luis Muñoz, comandante (e) de la Policía Antioquia, destacó que el capturado tenía varios antecedentes por diferentes delitos en varias zonas del departamento.

"Tenía antecedentes judiciales por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y durante este procedimiento los uniformados incautaron un teléfono celular que fue dejado bajo custodia como elemento material probatorio", indicó.

Mencionaron desde la Policía Antioquia que alias 'El Flaco' cobraba extorsiones a comerciantes y mineros del Bajo Cauca antioqueño que debían pagar el dinero para evitar represalias de otros integrantes de 'Los del Bajo'.

Por último, alias 'El Flaco' que fue capturado en plena vía pública en el Valle de Aburrá fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que continúe su proceso judicial.