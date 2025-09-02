Capturaron en Medellín a 21 presuntos integrantes del grupo delincuencial Caicedo

Autoridades reportaron un duro golpe propinado a una de las estructuras delincuenciales de Medellín con mayor injerencia en varios puntos del centro de la ciudad.

Se trata del grupo delincuencial Caicedo en donde en una ofensiva conjunta desarrollada por la Fiscalía y la Policía fueron capturados 20 de sus presuntos integrantes, entre ellos alias ‘Alex’, considerado como el cabecilla de esta estructura.

Según reportó en su cuenta de X el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, durante las investigaciones se determinó que otros hombres identificados con los alias de ‘Mono’, ‘Jhon’, ‘Zarco’, ‘Ossa’, ‘Ramiro’, ‘Osso’ y ‘Manito’, cumplían roles de coordinadores de zona para cometer delitos como hurtos y cobros extorsivos.

¡𝐂𝐀𝐄𝐍 𝟐𝟏 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐃𝐀 ‘𝐂𝐀𝐈𝐂𝐄𝐃𝐎’, 𝐈𝐍𝐂𝐋𝐔𝐈𝐃𝐎 𝐒𝐔 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀! En Medellín, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a alias ‘Alex’, cabecilla de la… pic.twitter.com/JQOzeYOyBr — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 1, 2025

Las víctimas de estas acciones eran residentes, comerciantes y transeúntes de reconocidos sitios de la Comuna 10 La Candelaria como el Parque Berrío, Plaza Botero, Parque San Antonio, Rojas Pinilla, Raudal y las inmediaciones de la estación Prado del metro.

El alto oficial también reveló que producto de las diligencias desarrolladas se incautaron 17 celulares y se generó una afectación de hasta 1.200 millones de pesos que el grupo criminal podría recibir producto de estas actividades.

Estas acciones se conocen cerca de seis meses después de la captura de alias ‘Diego Rosario’, cabecilla financiero del mismo grupo delincuencial que tenía injerencias en zonas como Buenos Aires, La Milagrosa, Caicedo, Parque Lleras y el centro de Medellín.