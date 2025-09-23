Capturaron en Medellín a alias 'El Tombo', de 'Los Mexicanos': uno de los más buscados del Chocó

En desarrollo de la ofensiva nacional contra el multicrimen, la Policía Nacional confirmó la captura de un hombre de 27 años, incluido en el cartel de los más buscados del Chocó, señalado de integrar el grupo delincuencial organizado conocido como 'Los Mexicanos'.

La detención de Jhonatan Andrés García Benítez, conocido con el alias de 'El Tombo', se llevó a cabo en el barrio Villahermosa, centro-oriente de Medellín, cuando unidades policiales adelantaban labores de vigilancia, en un puesto de control.

Durante el procedimiento, los uniformados solicitaron antecedentes a personas y vehículos mediante las herramientas tecnológicas institucionales, lo que permitió establecer que el capturado tenía un requerimiento judicial vigente por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Así lo confirmó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Al ser requerido en un procedimiento de control e identificación, registraba una orden judicial vigente de acuerdo con las investigaciones preliminares. Este individuo sería integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como los mexicanos, señalado de cometer extorsiones, comercializar estupefacientes y adelantar otras actividades criminales que afectan la seguridad y convivencia en el departamento del Chocó", detalló Castaño.



Según las investigaciones preliminares, el detenido de 27 años de edad, haría parte de la estructura criminal que delinque en el Chocó y que estaría involucrada en actividades ilegales como la extorsión y la comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento las autoridades le incautaron dos teléfonos celulares, que quedaron bajo custodia como elementos materiales de prueba para ser presentados durante el proceso judicial. El capturado y los dispositivos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las audiencias preliminares para definir su situación jurídica.