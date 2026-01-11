Capturaron en Medellín a cabecilla de 'Los Chatas' que estaba prófugo desde hace dos años

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron un operativo en el barrio Castilla, noroccidente de Medellín, que permitió la captura, por orden judicial, de Sebastián Pulgarín Molina, alias 'Pulga', integrante del grupo delincuencial organizado 'Los Chatas', grupo vinculado a extorsiones, homicidios, hurtos y narcotráfico en Medellín, Bello y el Oriente antioqueño.

De acuerdo con las investigaciones, alias 'Pulga' habría tenido una participación activa y sostenida dentro de las dinámicas criminales de esta estructura durante aproximadamente seis años, desempeñando un rol relevante en actividades relacionadas con el narcotráfico y la consolidación del control territorial ilegal.

El capturado ya había sido detenido en flagrancia durante el año 2023, junto con otros ocho integrantes de este grupo delincuencial, entre los que se encontraba alias 'Juanca', señalado como coordinador de zona en la que delinquen, así lo explicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Foto: imagen de archivo, Freepik.

"Se logró materializar la captura por orden judicial para el cumplimiento de una condena de Sebastián Pulgarín Molina, alias 'Pulga', quien era requerido por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta acción es el resultado de ese trabajo articulado tanto de inteligencia como de investigación", declaró el funcionario.



Alias “Pulga” fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y ahora tendrá que responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con esta captura, las autoridades dan un golpe significativo a la capacidad criminal de “Los Chatas” y envían un mensaje claro y contundente a las estructuras ilegales que operan en la ciudad.

La Administración Distrital reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones articuladas de inteligencia, investigación y judicialización, con el fin de desarticular estas organizaciones y poner a sus integrantes a disposición de la justicia.