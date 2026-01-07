En vivo
Antioquia  / Cárcel a dos hombres por rociar aceite y prender fuego a 2 mujeres trans en una estación de policía

Cárcel a dos hombres por rociar aceite y prender fuego a 2 mujeres trans en una estación de policía

El ataque ocurrió el pasado 2 de enero, cuando las víctimas se encontraban durmiendo en una celda

