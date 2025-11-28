En vivo
Antioquia

Cayó alias ‘Fénix’, cabecilla de estructura ecuatoriana que opera en La Estrella, Antioquia

Según la Policía, contaba con más de 15 años de trayectoria criminal y es el enlace internacional para el envío de grandes cargamentos de cocaína a México y EE.UU.

