Cayó alias ‘Fénix’, cabecilla de estructura ecuatoriana que opera en La Estrella, Antioquia

Durante un operativo entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la Policía del Ecuador, se ubicó y capturó en el municipio de La Estrella, sur del valle de Aburrá, a Marlon Andrés Valencia Espinoza, alias 'Fénix', señalado cabecilla de la estructura criminal ecuatoriana autodenominada Los Tiguerones.

Alias 'Fénix' es requerido por las autoridades ecuatorianas para cumplir una condena de 25 años por homicidio, hurto y homicidio en la modalidad de tentativa.

Según los reportes del vecino país, el capturado contaba con más de 15 años de trayectoria criminal, y se había consolidado como enlace internacional para el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos.

En Ecuador, es considerado como un objetivo de alto valor, teniendo en cuenta su liderazgo en una de las organizaciones criminales más violentas de Guayaquil, vinculada a homicidios con desmembramiento y otros actos de extrema violencia. El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, se refirió a lo incautado a este hombre.



"A Phoenix le fue incautada una pistola marca Glock con un proveedor modificado, 89 cartuchos, cuatro teléfonos celulares con información vital para la investigación. Este delincuente ejercía su actuación ilegal desde Colombia utilizando falsas identidades y documentos falsos para residir durante breves periodos de tiempo en lujosas viviendas en diferentes sectores del Valle de Aburrá", puntualizó.

Así las cosas, la Policía Metropolitana confirmó que en los próximos días se desarrollarán las coordinaciones legales para su presentación ante las autoridades del hermano país.

Fuera de este operativo,se adelantó una operación de extinción de dominio desarrollada en Medellín, Envigado, Barbosa, San Jerónimo, Necoclí, Apartadó, Turbo y Chigorodó, afectando las rentas al parecer criminales por 47.000 millones de pesos de Eliecer Fuentes Gulfo, alias “Cholo”, señalado narcotraficante capturado con fines de extradición el 19 de febrero de 2025, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Finalmente, la Policía Nacional indicó que es de vital importancia seguir enfrentando el crimen transnacional, especialmente el asociado al narcotráfico, a través de intercambio de información efectiva con agencias internacionales y otras policías del mundo, en especial en el marco de la Comunidad de Policías de América (Ameripol).