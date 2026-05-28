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Cayó red criminal en Medellín que cobraba subsidios del Gobierno suplantando beneficiarios

En los últimos años, los 11 capturados llegaron a recibir fraudulentamente 3.000 millones de pesos en cuatro departamentos del país.

Capturados por estafa.jpg
Capturados por estafa.
Policía Nacional
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Una investigación de más de un año permitió a las autoridades desmantelar una red señalada de apropiarse ilegalmente de millonarios recursos destinados a programas sociales para población vulnerable en el país.

La estructura criminal, que inició sus operaciones en Medellín y varios municipios de Antioquia, terminó extendiendo su alcance a otras regiones del país, con presencia en ciudades como Ibagué, Montería y Barranquilla.

El operativo ejecutado por la Dijin y la Fiscalía General llevó a la captura de 11 presuntos integrantes de la organización. Según las autoridades, el entramado delincuencial habría desviado más de 3.000 millones de pesos pertenecientes a subsidios administrados por el Departamento para la Prosperidad Social.

De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi consistía en infiltrarse ilegalmente en el software utilizado para registrar las huellas dactilares de los beneficiarios legítimos de los subsidios del Gobierno nacional. Una vez obtenían acceso al sistema, reemplazaban los registros biométricos originales por las huellas del cabecilla de la organización y de otros integrantes de la estructura.

Con esa manipulación, los delincuentes lograban presentarse en puntos de pago como si fueran los verdaderos beneficiarios y retiraban los recursos. El coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin, también explicó que para fortalecer el fraude, la organización recurría a la falsificación de documentos de identidad y a la captación de colaboradores encargados de efectuar los cobros en distintas ciudades del país.

"Se llevaron a cabo diligencias de allanamiento en Medellín, Montería, Barranquilla, por los delitos de concierto para delinquir agravado. Acceso abusivo de sistemas informáticos. Falsedad personal y abuso de confianza", destacó Alfonso.

El uniformado también explicó que la investigación se originó tras las denuncias presentadas por una red multiservicios de giros, que detectó irregularidades repetitivas en varios de sus puntos de pago.

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Posteriormente, auditorías internas y análisis técnicos adelantados por peritos judiciales permitieron descubrir el mecanismo fraudulento y rastrear la expansión de la red criminal desde Medellín hacia otros departamentos del país.

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