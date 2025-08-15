Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cayó una avioneta en sector residencial de Medellín: al menos dos personas lesionadas

Cayó una avioneta en sector residencial de Medellín: al menos dos personas lesionadas

Según reporte de autoridades aeroportuarias, se trata de un avión ultraligero o ultraliviano. Los heridos, mientras tanto, serían el piloto de la aeronave y un transeúnte.

foto-avioneta-caida-medellin.jpg
Avioneta caída en Medellín.
Foto: Dagrd.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: agosto 15, 2025 04:07 p. m.

Una avioneta, que cubría la ruta Tolú-Medellín, se precipitó a tierra durante la tarde de este viernes en Medellín, en un sector residencial del occidente de la capital antioqueña. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el accidente dejó al menos dos personas lesionadas.

Por otra parte, según reporte de autoridades aeroportuarias, se trata de un avión ultraligero o ultraliviano que reportó fallas en el motor. Los heridos, mientras tanto, serían el piloto de la aeronave y un transeúnte que se movilizaba por la carrera 71 con calle 47 D, cerca de la estación Estadio del Metro de Medellín. De momento, la situación es atendida por Bomberos y Policía.

Noticia en desarrollo...

