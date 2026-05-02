Cerca de 50 "zonas rojas" generan alerta en Medellín por indigencia, habitantes de calle y drogas

En abril de 2025, el Concejo de Medellín le puso la lupa sobre la denominadas "zonas rojas", espacios donde confluyen al menos cinco problemáticas estructurales como la habitancia en calle, la mendicidad, el consumo de sustancias psicoactivas, mal uso del espacio público, extorsión, microtráfico, explotación sexual, entre otros.

Hoy, más de un año después de que se pidiera intervenir al menos 46 "zonas rojas" en cuatro comunas, el tema volvió a cobrar relevancia porque, ya que a pesar de reiteradas intervenciones por parte de la Alcaldía de Medellín, aseguran desde el Concejo que la problemática no ha mostrado reducciones significativas.

Andrés Rodríguez, concejal de Medellín, destacó que se ha visto la disposición de las diferentes dependencias del Distrito, no obstante, manifestó que no existen resultados suficientes en contra de la problemática.

"El problema es que la administración no está demostrando que su presencia esté resolviendo el fenómeno. Está interviniendo, pero no prueba que las zonas dejen de ser zona roja. Está ejecutando acciones, pero no acredita que el deterioro se reduzca de manera sostenida", indicó.



Hay que mencionar que no de los puntos más álgidos en el centro está en la calle 56 con la Avenida Cúcuta, donde se ubica el famoso ‘Bronx’ y en el que el expendio y consumo de sustancias psicoactivas es el dinamizador de otro tipo de conductas que han sumido al sector en un profundo deterioro físico y social.

Por ahora se espera que tanto la Alcaldía de Medellín como la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no solo sigan con los operativos en las 'zonas rojas', sino que puedan intervenir y terminar con algunas de ellas como ha sido el pedido de la ciudadanía y del Concejo de Medellín en dos oportunidades.

